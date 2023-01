Das Eidgenössiche Schwingfest in Pratteln 2022 endete mit einem 3.8-Millionen-Loch in der Kasse. Jetzt soll der Kanton Baselland 500'000 Franken tragen; für den Rest fand das ESAF-OK Geldgeber.

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ESAF lockte im letzten Sommer 400'000 Gäste nach Pratteln ins Baselbiet. Unter dem Strich blieb den Organisatoren aber ein Defizit von 3.8 Millionen Franken. Diese Zahl nennt das Organisationskomitee (OK) heute in einer Medienmitteilung erstmals.

Bis Mitte März 2023 will das OK eine ausgeglichene Schlussabrechnung erzielen. Inzwischen lägen Zusagen für 3.3 Millionen Franken vor. Damit fehlten noch 500'000 Franken. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt dem Landrat, eine entsprechende Ausgabe aus dem Staatshaushalt zu bewilligen.

Eine entsprechende Vorlage geht nun ans Kantonsparlament. Die Gesamtsumme der kantonalen Ausgaben würde sich auf knapp 1.1 Millionen Franken erhöhen. Eine formelle Defizitgarantie hat das ESAF nicht vom Baselbiet.

Legende: Volles Haus am ESAF 2022 in Pratteln Keystone / Urs Flüeler

Von wem die 3.3 Millionen eingeschossen werden, legt das OK nicht offen. Man habe zahlreiche Gespräche und Verhandlungen mit Partnern, Lieferanten, dem ESV und mit Privatpersonen geführt, die mit dem Schwingsport verbunden sind.

OK-Präsident Thomas Weber - er ist Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor des Kantons Baselland - lässt sich so zitieren: «Die meisten der am ESAF involvierten Partner, allen voran die regionalen Partner und Privatpersonen, wollen unter der Bedingung einer möglichst breit abgestützten fairen Lösung dazu beitragen, dass das OK eine ausgeglichene Schlussabrechnung erreichen und seinen verbleibenden Verpflichtungen nachkommen kann».

Ursache für das Defizit des ESAF in Pratteln waren höhere Kosten bei der Erschliessung des Geländes und für die Sicherheit sowie Mindereinnahmen bei den VIP-Tickets und Supporter-Einnahmen.