Bedeutende Dinosaurierknochen in Frick gefunden

Das Fricktal im Aargau ist bekannt für seine Dinosaurierfunde. Nun wurden wissenschaftlich bedeutende Funde eines Plateosauriers auf dem Kaistenberg freigelegt. Bei Sanierungsarbeiten der Kantonsstrasse sind die gut erhaltenen Knochen gefunden worden, teilt der Kanton mit.

Auf einer Anhöhe bei Frick konnten ein gut erhaltener Fuss- und Beinknochen geborgen werden. Bei einer zweiten Fundstelle sei weiteres Material des Plateosauriers gefunden worden – Rippen, Wirbel, Handknochen, freut sich der Kanton. Mit dem Fund sei die Verbreitungsfläche von Dinosaurierfunden erweitert worden. Nun finde man in einem Umkreis von mindestens vier statt drei Kilometern Zeugen aus der Urzeit.

Plateosaurus aus dem Fricktal

Sehr gut erhaltene Knochen (Fuss) eines pflanzenfressenden Plateosauriers in Frick. Die Knochen sind bei der Ablagerung schwarz geworden. Die gefundene Hand des Plateosauriers im Fricktal. Ein nachgebauter Plateosaurus im prähistorischen Park von Réclère (JU), aufgenommen am 22. Oktober 2013. Mehr als eine Baugrube: Von Anfang an wurden bei Bauarbeiten an der Kantonsstrasse Fachleute beigezogen, weil man auf Dinosaurierfunde hoffte. Das Sauriermuseum in Frick stellt die Funde aus. Es hat allerdings nur am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Überraschend kamen die Entdeckungen nicht. Das Expertenteam hoffte sogar darauf: «Aufgrund der dort vorherrschenden Gesteinsschichten war bekannt, dass an dieser Stelle Funde möglich sind. Deshalb wurden schon früh paläontologische Fachleute einbezogen», heisst es in der Mitteilung des Kantons. In der Tongrube in der Gegend wurden bereits früher Überreste eines Dinosauriers gefunden.

Schwarze Knochen

Der Plateosaurier gilt als einer der ersten grossen Pflanzenfresser, den es überhaupt gab. Jener in Frick hat laut Grabungsleiter Ben Pabst vor 210 bis 220 Millionen Jahren gelebt. «Es ist spannend, dass wir in Frick so viele Funde haben. Wir finden eine dicke Schicht vor, sodass wir Saurier über zehn Millionen Jahre beobachten können», sagt er.

Die neu gefundenen Knochen sind alle schwarz. Dies weise im Vergleich zu früheren Funden auf andere chemische Bedingungen bei der Fossilierung hin. Die Knochen sind im Lehm besonders gut erhalten.

An Ort und Stelle gestorben

Die Fachleute stossen so auf viele Knochen innerhalb eines übersichtlichen Radius: «Millionen Jahre sind in rund zehn Metern Sedimenten erhalten», erklärt Grabungsleiter Pabst weiter. Nebst Raubsauriern hat man auch ein pflanzenfressendes Krokodil oder eine der ersten grossen Schildkröten in den Erdschichten bei Frick entdeckt.

Millionen Jahre sind in rund zehn Metern Sedimenten erhalten.

«Das heisse Monsumklima, das im Fricktal damals vorherrschte, lockte die Saurier an die Wasserstellen. Dort sind die Saurier oft im Schlamm eingesunken.» Die Fundstelle entwickle sich gerade wegen der Dichte an Tieren zu einer der grössten weltweit. «Es sind wirklich alte Funde, die zu Beginn der gefundenen Tiere stehen, das macht sie wertvoll», so Grabungsleiter Papst gegenüber SRF.

Ein Teil der Funde wird nun im Sauriermuseum Frick ausgestellt. Dieses ist allerdings nur am Sonntagnachmittag geöffnet.