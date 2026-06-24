Vor 100 Jahren gründete das Büro für Landestopografie einen eigenen Flugdienst. Ein einzigartiger Blick in die Vergangenheit.

Die Schweiz aus der Vogelperspektive – seit 1926

In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe fotografieren Kartografen der Landestopografie seit 1926 systematisch die gesamte Schweiz. Statt aufwändiger Bodenmessungen bilden die Luftbilder seither die Grundlage für die Schweizer Landeskarten. Nebenbei entstand die umfassendste Sammlung von Landschaftsaufnahmen der Schweiz.

Die Erfindung der Fliegerei war noch nicht lange her und auch die Fotografie steckte noch in den Kinderschuhen, als vor hundert Jahren die ersten Flugzeuge der Landestopografie abhoben. Die ersten Flüge führten in die Zentralschweiz.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Stansstad 1926. Die Bilderreihe von Stansstad reicht von 1926 bis heute. Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 1 / 5 Legende: Stansstad 1926 Die Bilderreihe von Stansstad reicht von 1926 bis heute. Bildsammlung Swisstopo

Bild 2 von 5. 1962. So lassen sich etwa, im Bild links, der Bau der Autobahn,... Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 2 / 5 Legende: 1962 So lassen sich etwa, im Bild links, der Bau der Autobahn,... Bildsammlung Swisstopo

Bild 3 von 5. 1969. in der Mitte oben der Bau der Hafenanlage,... Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 3 / 5 Legende: 1969 in der Mitte oben der Bau der Hafenanlage,... Bildsammlung Swisstopo

Bild 4 von 5. 1993. und der Bau weiterer Areale beobachten. Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 4 / 5 Legende: 1993 und der Bau weiterer Areale beobachten. Bildsammlung Swisstopo

Bild 5 von 5. 2024. Stansstad in der Gegenwart. Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 5 / 5 Legende: 2024 Stansstad in der Gegenwart. Bildsammlung Swisstopo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Originale lagern heute im Archiv von Swisstopo – mehr als eine halbe Million Bilder. Wie Cordelia Bucher, stellvertretende Leiterin der Bildsammlung, sagt, zeigen sie eindrücklich, wie sich die Schweiz in den letzten 100 Jahren entwickelt hat: «Wir können nachvollziehen, wie sich Flussverläufe und Gletscher verändert oder wie sich Waldgrenzen verschoben haben.»

Das Bildarchiv zeigt auch Bauwerke aus längst vergangenen Tagen. Aufnahmen aus Zürich zeigen etwa die einstigen Fabriken über der Limmat – Relikte aus dem Mittelalter und der Zeit der Industrialisierung. Die Gebäude wurden 1950 im Zuge der Neugestaltung von Bahnhofsplatz und Bahnhofsbrücke abgebrochen. Heute steht dort das Globusprovisorium.

Eindrücklich sind die Veränderungen aus grosser Höhe. Aus der Vogelperspektive lässt sich erkennen, wie stark die Städte und Dörfer in den letzten 100 Jahren gewachsen sind.

Die Luftfotografie hatte jedoch ihren Preis. In den Pioniertagen kam es zu mehreren tragischen Unfällen, wie Lukas Gerber, Leiter Geschichte und Archive bei Swisstopo, sagt: «Bis 1957 sind insgesamt vier Beobachter bei Einsätzen für die Geodatenerhebung ums Leben gekommen. Flugzeuge stürzten ab – die Aviatik war damals ein sehr gefährliches Geschäft.»

Legende: Der erste Pilot der Landestopografie, Markus Burkhard, 1928, auf dem Flugplatz Thun vor einer Fokker D.VII. Bildsammlung Swisstopo

Der Flugdienst wurde vor 100 Jahren allerdings nicht gegründet, um ein Bildarchiv aufzubauen, sondern um eine neue Grundlage für das Schweizer Kartenwerk zu schaffen.

Bis dahin war die Vermessung der Landschaft mühsam und zeitaufwändig. «Es dauerte mehrere Jahre, bis ein Kartenblatt fertiggestellt war. Zwei Ingenieure, ein Kartograf und zahlreiche Hilfskräfte waren draussen im Feld beschäftigt», so Gerber.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die Mitarbeiter des 1838 gegründeten Topographischen Büros schwärmten in alle Winkel des Landes aus. Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 1 / 4 Legende: Die Mitarbeiter des 1838 gegründeten Topographischen Büros schwärmten in alle Winkel des Landes aus. Bildsammlung Swisstopo

Bild 2 von 4. Zu Fuss vermassen sie Berge, ... Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 2 / 4 Legende: Zu Fuss vermassen sie Berge, ... Bildsammlung Swisstopo

Bild 3 von 4. Hügel und Wälder ... Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 3 / 4 Legende: Hügel und Wälder ... Bildsammlung Swisstopo

Bild 4 von 4. wie auch Strassen. Bildquelle: Bildsammlung Swisstopo. 4 / 4 Legende: wie auch Strassen. Bildsammlung Swisstopo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ab 1926 revolutionierte die Luftfotografie dann die Kartenproduktion. Die Schweiz wurde in engen Streifen abgeflogen und fotografiert. Aus den hochauflösenden Bildern entstanden später im Büro präzise Karten.

Heute liefern Luftaufnahmen zusätzlich 3D-Daten – etwa für das digitale Landschaftsmodell der Schweiz. Der Flugdienst kommt auch bei Naturkatastrophen zum Einsatz, beispielsweise nach dem Bergsturz von Blatten.

Swisstopo fotografiert aktuell alle drei Jahre die gesamte Schweiz. So wächst das Archiv weiter. Und hält fest, was heute ist – für künftige Reisen in die Vergangenheit.