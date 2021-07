«Schweiz aktuell» geht in der letzten Juliwoche der Frage nach, warum wir so an unseren Haustieren hängen. Dazu berichten wir live aus einem Hundehotel, in welchem Hundehalterinnen und Hundehalter mit ihren vierbeinigen Lieblingen die Ferien verbringen. Oder wir zeigen anhand von Hightech-Operationen am Tierspital, welche medizinischen Behandlungen mittlerweile möglich sind. Dazu begleiten wir eine Familie, welche sich während der Pandemie einen jungen Hund angeschafft hat: Was sind die Herausforderungen? Wie geht es der Familie nach ein paar Monaten mit dem jungen Tier?