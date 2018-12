Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» hat grosse Elektronik-Händler, Modehäuser, den Detailhandel und andere Anbieter gefragt, ob sie Duftmarketing einsetzen. Von den angeschriebenen Unternehmen gibt lediglich Globus an, in seinen Modefachgeschäften Duftmarketing einzusetzen – und zwar eine «elegante, feminine» Komposition für die Damenmode und einen «holzig-herben, maskulinen» Duft in der Herrenabteilung. Erotikmarkt richtet aus, einen Versuch mit Duftmarketing wegen ausbleibender Erfolge wieder abgebrochen zu haben. Die übrigen Unternehmen setzen nach eigenen Angaben kein Duftmarketing ein – oder setzen in ihren Lebensmittelgeschäften auf den Einsatz eines Ofens, um den Geruch von frischem Brot im Laden zu verteilen.