Eingeschlossen in der Höhle

Wie geht es den Eingeschlossenen? Regula Höhn, die Einsatzleiterin der Höhlenrettung, hat per SMS Kontakt zu den acht Männern. «Auf meine Frage wie es ihnen geht, antworteten sie: Die Umfrage ergab ein einstimmiges gut!». Der Humor scheint ihnen also noch nicht vergangen zu sein.

Weshalb wurden die Männer eingeschlossen? Sie waren diesen Montag unterwegs auf einer Höhlenexpedition im Muotathaler Höllloch, als der Wasserpegel zu steigen begann. Tiefer gelegene Höhlengänge füllten sich mit Wasser. Dieses versperrt den Männern nun den Ausgang.

Legende: Aufnahme einer früheren Höhlenexpedition: So sieht's im Dombiwak aus. Peter Draganits

Wo halten sie sich auf? Die Männer konnten sich ins hochwassersichere Dombiwak retten. Dieses sei eingerichtet wie eine Berghütte, sagt Peter Draganits, der das Biwak eingerichtet hat. «Es hat Wasseranschluss, WCs, isolierte Schlafplätze, eine Küche, Benzinlampen und -kocher», so Draganits.

Wie vertreiben sich die Eingeschlossenen die Zeit? Laut einer SMS aus der Höhle unternehmen sie kleinere Ausflüge – etwa zu anderen Biwaks oder einem unterirdischen See. Ausserdem seien sie am Kaffeetrinken, Suppenlöffeln und schlüpften zwischendurch in den Schlafsack, um sich aufzuwärmen. «Ausserdem hat es Jasskarten und andere Spiele da», sagt der Höhlenretter Franz Auf der Maur weiter.

Legende: SMS aus dem Hölloch: Die acht Eingeschlossenen nehmen's mit Humor. SRF

Weshalb können sie überhaupt SMS schreiben? Normalen Handyempfang hat es im zweitgrössten Höhlensystem Europas natürlich keinen. Die Eingeschlossenen können jedoch über das sogenannte «Cave-Link»-System Kurznachrichten nach draussen schicken. «Cave-Link» ist ein spezielles Datenübertragungs-System, das normalerweise zum Versenden von Messdaten verwendet wird und auch im Bergbau zum Einsatz kommt.

Wann können die Männer wieder nach draussen? Dazu wagt Höhlenretter Auf der Mauer noch keine Prognose. Am Dienstagabend meinte er jedoch: «Es sieht so aus, dass sie morgen sicher noch nicht raus können.» Die Kantonspolizei Schwyz schreibt in einer Medienmitteilung sogar, dass sie nicht vor dem Wochenende rauskommen würden.