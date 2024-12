Stefan Eiholzer ist Leiter der Inlandredaktion von Radio SRF. Er ist seit 2001 für SRF tätig: Zuerst war er TV-Inlandkorrespondent in Luzern, anschliessend Redaktor beim «Kulturplatz» sowie in der Leitung der Regionalredaktion Zentralschweiz von Radio SRF. Eiholzer hat unter anderem am Institut für Journalismus und Kommunikation (MAZ) studiert.