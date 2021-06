Die geschickte Verknüpfung aller Einkaufskanäle ist gefragt. Das sagt eine Studie der Universität St. Gallen zum Einkaufen in Coronazeiten.

Neue Studie: Kombination aus Laden und Onlineshop ist am besten

Der Onlinehandel profitiert von Corona besonders. Zu diesem nicht sehr überraschenden Ergebnis kommt eine neue Studie der Universität HSG St. Gallen. «Aber: Onlinehandel alleine genügt nicht», sagt der Studienleiter Thomas Rudolph. Das Einkaufsverhalten habe sich fundamental verändert.

Das Einkaufsverhalten hat sich fundamental verändert.

Laut der neuen HSG-Studie sind jene Geschäfte am besten aufgestellt, die ein Onlineangebot haben und ihre Produkte auch in einem stationären Laden verkaufen. «Das haben andere Studien bis jetzt nicht so prognostiziert», sagt Professor Thomas Rudolph. Dort heisse es immer online-first, online-first.

Omni-Channel-Marketing ist das neue Zauberwort

Auf dem Vormarsch ist laut Studienleiter Rudolph die Kombination von Onlineshop und stationärem Laden, das sogenannte Omni-Channel-Marketing.

Die Kundschaft will weiterhin das Einkaufserlebnis im Einkaufszentrum.

Online auswählen sei das eine, den Fernseher oder das Sofa im Laden anzuschauen und zu testen das andere. «Die Kundschaft will beides», das ist für den Professor für Handelsmanagement und Marketing eine neue Erkenntnis der Studie. Einkaufen im Einkaufszentrum sei für Kundschaft ein Erlebnis, auf das sie nicht verzichten wollen. Und auch die kompetente Beratung durch eine Fachperson sei weiterhin gefragt.

Herausforderung fürs Gewerbe

Rund 40 Prozent der befragten Personen meiden seit dem Ausbruch der Pandemie Läden und bestellen ihre Produkte im Internet, so die Studie. Die Gefahr sich beim Einkauf mit Corona anzustecken, habe zu diesem Verhaltenswechsel geführt.

Es ist für stationäre Händler eine Herkulesaufgabe auch online präsent zu sein.

«Es werden jene überleben, die schnell auf die neuen Bedürfnisse eingehen, omnichannelfähig sind und die das Thema Online geschickt spielen», sagt der Leiter der HSG-Studie.