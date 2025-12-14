Die Berner Kantonspolizei sucht weiterhin nach einem Man, der als «mutmasslich bewaffnet und gefährlich» gilt.

Es bestehe jedoch keine unmittelbare Gefahr mehr im Gebiet von Reconvilier BE.

Es gebe Hinweise, dass der Mann die Gegend mit unbekanntem Ziel verlassen habe, teilte die Kantonspolizei Bern auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes sei wieder offen.

Gleichzeitig gab die Polizei weitere Details zu den Umständen bekannt: So soll der zwischen 30- und 40-jährige Mann nach einem Streit in Tavannes BE geflohen sein.

Laut Zeugenaussagen sollen in einem Gebäude Schüsse gefallen sein, ohne dass jemand verletzt wurde. Die Angaben seien derzeit jedoch noch unbestätigt.