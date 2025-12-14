Der nach einer Auseinandersetzung in Tavannes (BE) gesuchte Mann wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag festgenommen, teilte die Kantonspolizei Bern auf X mit.

Die Polizei hatte am Sonntag eine Fahndung nach dem etwa 30-jährigen Mann gestartet.

Der Mann wurde als vermutlich bewaffnet und gefährlich eingestuft.

Details zur Festnahme wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Spürhunde und Drohnen wurden für die Suche eingesetzt.

Am frühen Sonntagmorgen soll es in Tavannes zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach den Informationen, die die Einsatzkräfte vor Ort sammeln konnten, soll es zu einem Streit gekommen sein. Zeugen sagten aus, ein 30- bis 40-jähriger Mann habe mehrere ihm bekannte Personen bedroht. Die Tür einer Wohnung in diesem Gebäude wies Einschusslöcher von Schusswaffen auf.

Die Kantonspolizei Bern rief am Sonntagnachmittag die Bevölkerung in Reconvilier BE und Umgebung zwischenzeitlich dazu auf, ihre Häuser bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Sie suchte einen «wahrscheinlich bewaffneten und gefährlichen» Mann. Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden, schrieb die Polizei auf X.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurde auch die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Reconvilier mehrere Stunden lang gesperrt. Die Polizei war mit einem grossen Aufgebot vor Ort.

Legende: Die Polizei sperrte bei ihrem Einsatz eine Strasse. BRK News

Am frühen Sonntagabend gab die Kantonspolizei Entwarnung. Es gebe keine Hinweise mehr auf eine unmittelbare Gefahr im Gebiet von Reconvilier. Die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes konnte wieder geöffnet werden.