Eine Befragung der Stadtzürcher Oberstufenschüler brachte es 2018 an den Tag: Jeder sechste Jugendliche zeigte Anzeichen von Depression. Fast drei Viertel der Befragten, die stark von ängstlichen oder depressiven Stimmungen betroffen waren, gaben an, sie seien schon einmal so verzweifelt gewesen, dass das Leben für sie keinen Sinn mehr gehabt habe.

Grund genug für den Stadtrat und Schulvorsteher Filipo Leutenegger, zu handeln und ein präventives Angebot zu schaffen. «Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir in der Stadt Zürich ein Hilfsangebot entwickelten.»

«Heb Sorg»: Was kann das Angebot leisten? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Das Programm soll zur Sensibilisierung, Früherkennung und Frühintervention von Depressionen bei Jugendlichen beitragen. Schulpsychologinnen und -psychologen besprechen in einer Doppellektion à 90 Minuten mit den Jugendlichen die Themen Angst und Depression. Dabei geht es auch darum, Depressionen von negativen Gefühlen abzugrenzen, die zum Leben dazugehören. Die Schülerinnen und Schüler erhalten auch konkrete Tipps im Umgang mit Depressionen, wenn sie selbst oder Kollegen betroffen sind. Sie sollen wissen, an wen sie sich wenden und wo sie Hilfe bekommen können.

Tabuthema Depression

In den letzten zwei Jahren arbeiteten deshalb Akteure wie Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter, die Suchtprävention aber auch Eltern ein neues Hilfsangebot aus: «Heb Sorg» heisst es. Der Clou daran: Die Jugendlichen müssen das Angebot nicht aufsuchen, es wird ihnen im Rahmen einer Doppellektion im Klassenzimmer vermittelt.

Das sei nötig, sagt Claude Hunold, Direktor des Schul-Gesundheitsdienstes. Hilfsangebote gebe es zwar reichlich, doch viele Jugendliche getrauten sich nicht, sie in Anspruch zu nehmen. «Unser Ziel ist es, das Thema Depressionen zu enttabuisieren. Wir wollen dazu beitragen, die Hemmschwelle zu senken, um professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen», sagt Hunold. «Kernstück ist sicher, dass wir direkt und aktiv in die Schulen gehen.» Es sei ein rechter Schritt in ein neues Aufgabengebiet der Schulpsychologie und eine wichtige Änderung gegenüber vorher: «Das hat Pioniercharakter».

Die Stadt Zürich sei zwar nicht die Erste, die ein solches Angebot kenne, aber seines Wissens die einzige schweizweit, die es flächendeckend einführe. «Wir gehen in alle 2. Sekundarklassen.» Andere Angebote – zum Beispiel in Bern oder Graubünden – beruhten auf Freiwilligkeit.

Neue Dringlichkeit wegen Corona

Aufgegleist wurde das Projekt lange bevor das Coronavirus auftauchte. Mit dem Virus verstärkte sich aber auch die Dringlichkeit: «Das Coronavirus machte das Leben der Jugendlichen noch um Einiges einsamer», sagt Claude Hunold. Jugendliche seien noch häufiger mit negativen Gefühlen konfrontiert.

Andererseits sei jetzt auch der «Nährboden» da um über schwierige Themen zu reden: «Ohne zynisch sein zu wollen: Es sind günstige Bedingungen, um diese Dinge anzusprechen und damit umzugehen.»

Nach den Sommerferien werden die ersten Sekundarschulklassen in der Stadt Zürich die Gelegenheit dazu haben.