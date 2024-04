Eklat in Berner Psychiatrie

Der gesamte Verwaltungsrat der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) tritt zurück.

Er stellt sich an der Generalversammlung vom 25. Juni 2024 nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Weshalb dieser Rücktritt erfolgt, ist noch unklar.

Die kantonale Gesundheitsdirektion schlägt Christoph Egger als neuen Verwaltungsratspräsidenten der UPD vor.

Bei den Universitären Psychiatrischen Diensten ist Feuer im Dach: Der Verwaltungsrat tritt geschlossen ab. Auf Anfrage sagt der Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel: «Wir wissen seit einiger Zeit, dass in der UPD viele Veränderungen anstehen. Nun hat der Verwaltungsrat entschieden, dass er Platz macht für neue Ideen und eine neue Führung.»

Legende: Die VR-Präsidentin der UPD Bern, Patricia Kellerhals, stellt sich zusammen mit dem restlichen Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl. KEYSTONE/Peter Schneider

Weshalb dieser Rücktritt des gesamten Verwaltungsrats? Dazu wollte die bernische Gesundheitsdirektion keine Auskunft geben. In den letzten Jahren seien viele Projekte gelaufen, viele Umbauarbeiten hätten stattgefunden, das zehre halt an den Kräften, so der Sprecher der Gesundheitsdirektion.

Auf Vorschlag des Kantons hin soll Christoph Egger neuer Verwaltungsratspräsident werden. Egger leitete den Corona-Sonderstab und danach den kantonalen Sonderstab Ukraine.

Die UPD hat seit einiger Zeit finanzielle Probleme und es fehlt an Fachkräften. Aktuell prüfen die UPD und das Psychiatriezentrum Münsingen einen Zusammenschluss.