Das Städtchen Moutier will den Kanton Bern schneller verlassen, als bisher vorgesehen war. Der Gemeinderat von Moutier möchte nicht bis 2026 mit dem Wechsel vom Kanton Bern zum Jura warten. «Wir möchten, dass es schneller geht», erklärte der zuständige Gemeinderat Valentin Zuber am 23. Juni 2021 vor den Medien. Es sei klar, dass niemand etwas davon habe, die Dinge in die Länge zu ziehen. Denn nach der Abstimmung vom vergangenen März sei Moutier «nicht mehr bernisch und noch nicht jurassisch». Bern investiere nicht mehr in die Infrastruktur in Moutier und der Jura dürfe noch nicht, so Valentin Zuber.

Bisher war der Kantonswechsel von Moutier per Anfang 2026 vorgesehen. Die jurassische und die bernische Regierung halten den 1. Januar 2026 als Übertrittsdatum für realistisch.

Nathalie Barthoulot, die jurassische Regierungspräsidentin sagt auf Anfrage von SRF News, ein Wechsel per 2024 sei zwar unrealistisch, aber man wolle alles daran setzen, dass es schnell vorwärts gehe.