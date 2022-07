Die EU will herkömmliche Verbrennungsmotoren (Diesel, Benzin, Gas) bei neuen Fahrzeugen ab 2035 verbieten. Das haben die EU-Umweltminister und das Parlament so beschlossen. Noch offen ist, ob allenfalls synthetisch hergestellte Kraftstoffe weiterhin zugelassen bleiben.

Der Anteil an elektrisch betriebenen Fahrzeugen steigt bereits jetzt stetig an. In der Schweiz wurden 2019 zum ersten Mal über 10'000 «Steckerautos» zugelassen gemäss der Organisation Swiss eMobility, im Jahr 2021 waren es über 12'000.

Die Hersteller setzen ebenfalls immer stärker auf Batterieantrieb. Allein in Deutschland wurden 2021 rund 328'000 Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb produziert, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Eine Steigerung um 86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hingegen nahm die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren um 23 Prozent ab.