In ihrer Karriere gab es schon viel zu feiern: Es ist bereits der siebte Empfang für Karin Keller-Sutter in Wil SG.

Trotz kaltem Wetter feierten zahlreiche Leute in Wil «ihre» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. An den Gratis-Bratwürsten konnten sie sich etwas die Hände aufwärmen.

Legende: Am 11. Dezember wurde Karin Keller-Sutter von der Bundesversammlung zur Bundespräsidentin 2025 gewählt, mit 168 von 203 gültigen Stimmen. Keystone/Ennio Leanza

Kurz vor 15 Uhr kam Karin Keller-Sutter mit dem Extrazug aus Bern in Wil an. Auf dem Hofplatz gab es Reden der amtierenden Bundespräsidentin Viola Amherd und der St. Galler Regierungspräsidentin Susanne Hartmann.

Auch KKS, wie Karin Keller-Sutter oft genannt wird, wandte sich an die Anwesenden und sang danach mit ihrer ehemaligen Fasnachtsgilde «Wiler Tüüfel» das Wiler Fasnachtslied.

Legende: Singend und hüpfend auf der Bühne: Karin Keller-Sutter feiert mit den «Wiler Tüüfel». Keystone/Ennio Leanza

In der politischen Karriere von Karin Keller-Sutter gab es schon viele Stationen und Wahlerfolge. Deshalb ist es bereits der siebte Empfang, den es in der Stadt Wil für sie gibt. Ein Mann am Strassenrand sagt: «Ich war jedes Mal bei den Empfängen. Es macht mich stolz.»

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Den ersten Empfang gab es 2006, als Karin Keller-Sutter zur Regierungspräsidentin des Kantons St. Gallen gewählt wurde. 2010 gab es ebenfalls einen Empfang: anlässlich der Bundesratswahl – obwohl sie damals nicht gewählt wurde. Keystone/Peter Schneider

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: 2011 gab es sogar zwei Empfänge in Wil für Karin Keller-Sutter: den ersten, als sie zum zweiten Mal zur Regierungspräsidentin gewählt wurde. Und später im Jahr nach ihrer Wahl in den Ständerat. Keystone/Ennio Leanza

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Einen Empfang und einen Extrazug gab es 2017, als Karin Keller-Sutter zur Ständeratspräsidentin gewählt wurde. Keystone/Gian Ehrenzeller

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: 2018 schaffte sie die Wahl in den Bundesrat. Und wurde in Wil selbstverständlich gebührend empfangen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Für den Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder ist der Empfang dennoch keine Routine: «Ich bin nicht nervös, aber es ist ein spezieller Moment.» Und er verrät auch, was die Stadt Wil als Geschenk für die baldige Bundespräsidentin vorbereitet hat: ein Bild einer Lieblingskünstlerin von Karin Keller-Sutter.

Die Leute feiern gerne mit. Ein Paar sagt: «Wir haben extra freigenommen. Es ist einfach interessant, weil es in Wil ist. Und wir sind von hier. Das gibt es ja nicht immer.»

Legende: Gross und Klein feiern die erste Bundespräsidentin, die aus der Stadt Wil kommt. SRF/Wera Aegerter

Moderator und Komiker Renato Kaiser führte durch den Anlass und erntete Lacher und Applaus: «Was für ein Tag für Wil! Eine Bundespräsidentin, die aus Wil kommt. Das ist der grösste Sieg für Wil seit dem 11 zu 3 des FC Wil gegen den FC St. Gallen.»

Die St. Galler Regierungspräsidentin Susanne Hartmann lobte in ihrer Rede Keller-Sutter unter anderem dafür, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen habe: «Und so finden die Ostschweizer Anliegen immer ein offenes Ohr in Bundesbern, was für uns sehr wertvoll ist.» Sie schloss ihre Rede mit: «Wir sind stolz auf dich.»

Legende: Das Wetter war zwar kalt, der Regen blieb aber aus. Keystone/Ennio Leanza

Das letzte Mal gab es vor genau 40 Jahren einen Bundespräsidenten aus dem Kanton St. Gallen. Kurt Furgler war 1985 zum dritten Mal Bundespräsident – zuvor bereits in den Jahren 1981 und 1977.

Legende: Mit dem Extrazug und geladenen Gästen ging es am Nachmittag von Bern nach Wil und am Abend wieder zurück. Keystone/Anthony Anex

Der Empfang fand zwar in Wil statt, wurde jedoch durch den Kanton St. Gallen organisiert. Auf Anfrage heisst es, der Anlass koste den Kanton maximal 150'000 Franken.