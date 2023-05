Per Januar 2026 wechselt die Gemeinde Moutier vom Kanton Bern zum Jura.

Finanzen, Justiz, Schulen: Jetzt haben die beiden Kantone das Vertragswerk vorgestellt, das den Übertritt regelt.

Nun können die Parlamente und das Volk über das Konkordat abstimmen.

Über 20 Mal haben sich die Delegationen aus Bern und dem Jura im Rahmen einer Dreiparteienkonferenz getroffen. Dies, um das Konkordat auszuhandeln, in dem die Modalitäten des Kantonswechsels geregelt werden.

Das sind die Knackpunkte des Übertritts

Besprochen wurden insbesondere die Eckpunkte, diese müssen die Behörden später im Detail regeln:

Wie viel der Jura dem Kanton Bern für dessen Gebäude in Moutier bezahlen muss.

Oder wie viel Geld der Jura neu aus dem Finanzausgleich zwischen dem Bund und den Kantonen erhält. Dies für die rund 7200 Einwohnerinnen und Einwohner von Moutier, die zum Kanton Jura wechseln.

In Sachen Finanzausgleich haben die Kantone vereinbart, dass Bern während sechs Jahren einen Betrag von insgesamt rund 76 Millionen Franken überweist. Erst nach diesen sechs Jahren wird die Bevölkerung von Moutier bei den Berechnungen zum Finanzausgleich vollständig dem Kanton Jura zugerechnet.

Legende: Die beiden Kantonsregierungen stellen in Moutier das Vertragswerk zum Kantonsübertritt vor. SRF

Beide Kantone sprechen von einer «positiven und ausgeglichenen Lösung». Auch dank der Unterstützung von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hätten sich die Parteien über den Übertritt einigen können, heisst es in einer Mitteilung.

Der Wechsel soll per 1. Januar 2026 erfolgen. Davor – voraussichtlich im September 2024 – werden in beiden Kantonen Volksabstimmungen zum Konkordat durchgeführt. Zudem muss die Bundesversammlung dem Kantonswechsel von Moutier noch zustimmen.

Das Ende der Jurafrage

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Moutier beschlossen in einer Volksabstimmung am 28. März 2021, in den Kanton Jura zu wechseln. Diese Abstimmung bedeute auch das Ende der Jurafrage, hiess es damals. Der Kanton Jura muss in dieser Hinsicht noch die Artikel 138 und 139 aus seiner Verfassung streichen. Diese besagen, dass der Kanton sein Territorium auf den Berner Jura ausweiten darf.