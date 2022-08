Die Tage von 2G-Mobilfunk sind gezählt.

Sunrise betreibt die Mobilfunktechnologie der zweiten Generation nur noch bis Ende 2022 und schaltet sie danach aus.

Die Swisscom hatte ihr 2G-Netz bereits im Frühjahr 2021 abgeschaltet.

«Wir haben zugunsten unserer Kundinnen und Kunden den Wechsel auf eine moderne Mobilfunkgeneration bewusst flexibler gestaltet», erklärte Sunrise-Chef André Krause am Mittwoch in einem Communiqué. 2G-Verbindungen würden heute aber praktisch nicht mehr benötigt – von der Abschaltung seien Kunden nur in Einzelfällen betroffen. Denn es gibt kaum noch Handys in Gebrauch, die nur mit 2G laufen.

Audio Archiv: Trotz Netz-Abschaltung sind noch 2G-Handys im Handel 06:01 min, aus Espresso vom 23.07.2020. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 1 Sekunde.

Die Ablösung alter Mobilfunkstandards durch neue und effizientere Technologien sei Teil der üblichen Entwicklungen, so Sunrise weiter. Für den ebenfalls zunehmend veralteten 3G-Standard plane Sunrise die Abschaltung in den kommenden drei bis vier Jahren, hiess es. Die Swisscom will 3G noch bis Ende 2025 betreiben.