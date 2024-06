Seit dem Gewinn des Eurovision Song Contest steckt Nemo nach eigenem Bekunden in einem Wirbelsturm. Das berichtete der 24-jährige Star am Montagabend in Biel vor Medienschaffenden.

Die letzten fünf Wochen waren verrückt.

«Die letzten fünf Wochen waren verrückt», sagte Nemo kurz vor Beginn des Fests in der Heimatstadt. «Alles ging sehr schnell. Ich wollte noch auf einen kleinen Roadtrip nach Cannes aufbrechen und fuhr mit dem Auto los.» Dann habe sich das Management gemeldet wegen eines Promo-Anlasses in London. In der britischen Hauptstadt hat sich Nemo sehr wohlgefühlt. «Ich könnte mir gut vorstellen, künftig in London und in der Schweiz zu leben.»

Legende: Gespanntes Warten auf Nemo in Biel. SRF

Das Leben seit dem ESC-Gewinn sei intensiv, aber auch voller Chancen – viele Türen hätten sich aufgetan. Nemos Heimatstadt Biel lädt für Montagabend zu einem Fest auf dem Burgplatz ein. Dabei bietet sich der Bevölkerung Gelegenheit zu Autogrammen und Selfies.