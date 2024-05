In der Schweiz wurde «The Code» binnen einer Woche über 1.2 Millionen gestreamt – so häufig wie kein anderer Titel in der Schweiz zuvor.

«The Code» ist mit 300'000 Streams innerhalb eines Tages der zweitmeistgestreamte Song in der Schweiz. Mehr Streams in einem Tag erreichte bisher nur Mariah Carey mit «All I Want For Christmas Is You».

Nemo belegt seit zwei Wochen die Spitze der Schweizer Single Charts. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass ein Schweizer Act länger als eine Woche die Hitliste anführt. Zuletzt gelang das Luca Hänni mit «She Got Me» – ebenfalls ein Hit aus dem Eurovision Song Contest.

Während «The Code» in der Schweiz offenbar rauf und runter gehört wird, verliert Nemo in anderen Ländern an Charts-Positionen. In Grossbritannien lag Nemo vergangene Woche noch auf Platz 18 – nun fällt «The Code» auf den 37. Platz zurück. Auch in Deutschland verliert Nemo 18 Plätze und rangiert nun auf Platz 32.