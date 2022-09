Energieaufwand und Stromverbrauch sind stark dynamische Werte, welche zahlreichen flexiblen Faktoren unterliegen.



Faktoren wie Wohnungsfläche, Personen im Haushalt, Alt- oder Neubau sowie Art und Alter der Geräte haben einen enormen Einfluss auf die effektiven Zahlen und variieren jeweils stark.



Um Ihnen ein lehrreiches und spannendes Erlebnis zu schaffen, haben wir diese Verbrauchs-Werte in unserem Energierechner vereinfacht. Mithilfe von Experten von Energybox.ch und des Bundesamts für Energie haben wir ein Punktesystem auf Basis des Energieaufwands und Verbrauchs der Geräte erstellt.



Energie-intensive Verbrauchs-Punkte wie das Heizen oder der Wäsche-Trockner wurden höher gewichtet, um der tatsächlichen Bedeutung der einzelnen Energiesparmassnahmen gerecht zu werden.

Generell gehen wir in diesem Tool von Durchschnittswerten aus.



Dieses Punktesystem gibt nicht die exakten Gegenwerte des Verbrauchs in kWh oder den Spareffekt in Prozent an, da diese Werte, wie erwähnt, sehr dynamisch sind. In diesem Test geht es vorwiegend um das Sparverhalten, die Sparbereitschaft und um einen spielerischen Lern- oder Repetitionseffekt.