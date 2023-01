Legende: BFE

Speziell am Solarprojekt in Lugaggia sei die intelligente Verteilung des Stroms, sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Anita Vonmont. «So kann deutlich mehr eigener Sonnenstrom selbst verbraucht werden.» Derzeit gebe es in der Schweiz rund 12'000 ZEV – Zusammenschlüsse für den Eigenverbrauch. Meist handle es sich um Mehrfamilienhäuser mit Solarpanels auf dem Dach, in denen die Mieterinnen und Mieter einen Teil des Solarstroms dann verbrauchen. Doch ZEV über mehrere Häuser hinweg, wie in Lugaggia, sei noch selten, weil der Aufwand dafür hoch sei. Für die Zukunft sieht Vonmont aber durchaus ein Potenzial in solchen ZEV, die auch ganze Quartiere oder Dörfer versorgen können. Doch: «Damit diese Modelle eine Zukunft haben, müssen die rechtlichen Hürden abgebaut werden.» In der Politik werde derzeit immerhin über den Abbau dieser Hürden diskutiert, so Vonmont.