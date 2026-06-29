 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Energiepreise Stromtarife dürften 2027 erneut sinken

29.06.2026, 07:40

Teilen

«Trotz des Preisanstiegs seit dem Beginn des Irankriegs blieb der Einfluss auf die Tarife vorerst aus», schrieb der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) in einer am Montag veröffentlichten Umfrage. Die langfristigen Beschaffungsstrategien würden sich auch in einem angespannten geopolitischen Umfeld stabilisierend auswirken.

Seit Inkrafttreten des Stromgesetzes würden mehr Energie­versorgungs­unternehmen den Strom auf dem Markt langfristig beschaffen – zwei bis drei Jahre im Voraus. Mit den neuen gesetzlichen Vorgaben habe die kurzfristige Beschaffung an Bedeutung eingebüsst. Weiter seien aber auch die Preise an den Stromgrosshandelsmärkten gesunken.

Preise sinken bis zu 7 Prozent

An der Umfrage des VSE beteiligten sich 75 Energie­versorgungs­unternehmen, wie es weiter hiess. Bei den 35 Anbietern, die bereits konkrete Zahlen nannten, sinken die Tarife für Haushaltskunden im Median, dem statistischen Zentralwert, um 3 bis 6 Prozent. Für Geschäftskunden beträgt der Rückgang 4 bis 7 Prozent.

Hochspannungsmasten vor einem farbenfrohen Sonnenuntergang.
Legende: Bereits 2026 sanken die Strompreise um durchschnittlich 4 Prozent pro Haushalt. REUTERS/Arnd Wiegmann

Die rund 580 Grundversorger müssen ihre definitiven Tarife für 2027 bis Ende August festlegen. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) veröffentlicht diese Anfang September.

SRF 4 News, 29.6.26, 7 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)