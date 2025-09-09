Viele Stromlieferanten haben keinen Einheitspreis für alle Kunden, sondern machen ihre Tarife vom Zeitpunkt des Stromkonsums (Tag, Nacht, Wochentag, Saison) und der Menge des Stromkonsums (Verbrauchsprofil) abhängig. Um trotzdem einen Preisvergleich zu ermöglichen, arbeitet die Elcom mit 15 vorgegebenen Verbrauchskategorien.

Diese Verbrauchskategorien bilden einerseits unterschiedliche Verbrauchsmengen ab, andererseits werden die Tarife vereinheitlicht: Es wird ein Durchschnittswert pro Tag gerechnet, auch wenn der Netzbetreiber unterschiedliche Tarife für Tag, Nacht, Mo-Fr., Sa, So, Winter und Sommer hat.

Der Strompreis setzt sich aus vier Komponenten zusammen:

Netznutzungstarif: Preis für den Stromtransport über das Leitungsnetz vom Kraftwerk bis ins Haus. Im Netznutzungstarif ebenfalls enthalten sind neu die Kosten für die Winterreserve. Energietarif: Preis für die gelieferte elektrische Energie. Abgaben an das Gemeinwesen: Kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren. Netzzuschlag: Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien, Stützung der Grosswasserkraft sowie für ökologische Sanierungen der Wasserkraft. Die Höhe der Abgabe wird jährlich vom Bundesrat festgelegt und liegt im Jahr 2025 wie im Vorjahr auf dem gesetzlichen Maximum von 2.3 Rp./kWh.

(Quelle: Elcom)