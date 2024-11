Die Freiflächen-Photovoltaikanlage in Spreitenbach AG ist die erste ihrer Art im Aargau. Laut David Stickelberger von Swiss Solar, dem Fachverband für Solaranlagen, gibt es bereits drei vergleichbare Anlagen in der Schweiz. Zum einen diejenige bei der Raffinerie in Cressier NE, dann eine weitere beim Altgass Umspannwerk in Baar ZG und eine dritte im Industriegebiet von Payerne VD.