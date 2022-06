Darum geht es: Die sogenannte Prämien-Entlastungsinitiative der SP will, dass keine versicherte Person mehr als zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Krankenkassenprämien der Grundversicherung bezahlen muss. Dafür sollen Bund und Kantone mehr Prämienverbilligung bezahlen. Der Bund soll mindestens zwei Drittel der Kosten tragen, die Kantone den Rest.

Das ist umstritten: Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, da der Bund neu viel mehr für die Prämienverbilligung zahlen müsste als bisher. Das ist aus Sicht des Bundesrates falsch, weil die Kantone die Gesundheitskosten entscheidend beeinflussen, etwa bei der Spitalplanung. Zudem bekämpfe die Initiative nicht die Ursachen der Gesundheitskosten. Der Bundesrat legt deshalb einen Gegenvorschlag vor.

Das ist der aktuelle Stand: Initiative und Gegenvorschlag kommen in der Sommersession 2022 zum ersten Mal ins Parlament. Die zuständige Kommission des Nationalrats lehnt die Initiative ab und heisst den Vorschlag des Bundesrates in den Grundzügen gut. Dieser will, dass der Beitrag jedes Kantons an die Prämienverbilligungen einem Mindestprozentsatz der Gesundheitskosten entsprechen soll. Einstimmig will die Kommission zudem die Kantone verpflichten, festzulegen, welchen Anteil die Prämie am verfügbaren Einkommen in ihrem Kanton höchstens ausmachen darf.