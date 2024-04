An der Landsgemeinde haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger deutlich Ja gesagt zur neuen Verfassung.

Entscheid an Landsgemeinde

Um 12:30 Uhr startete in Appenzell die Innerrhoder Landsgemeinde. Am wichtigsten politischen Tag des Jahres wird jeweils unter freiem Himmel per Handmehr entschieden.

Die Wahl des regierenden und des stillstehenden Landammanns gingen wie erwartet unspektakulär über die Bühne. Roland Inauen wurde zum regierenden, Roland Dähler zum stillstehenden Landammann gewählt.

Auch die restlichen Mitglieder der Innerrhoder Regierung, der Standeskommission, wurden im Amt bestätigt. Bei Frau Statthalter (Gesundheits- und Sozialdirektorin) Monika Rüegg Bless und Bauherr (Bau- und Umweltdirektor) Ruedi Ulmann wurden zwar weitere Namen als Gegenkandidaturen gerufen. Die Bisherigen bekamen jedoch deutlich mehr Stimmen. Die Standeskommission bleibt also für das nächste Jahr die gleiche.

Legende: Die Innerrhoder Kantonsregierung (von oben links nach unten rechts): Jakob Signer, Ruedi Ulmann, Stefan Müller, Ruedi Eberle, Roland Dähler, Roland Inauen und Monika Rüegg Bless. Kanton Appenzell INnerrhoden

Auch bei der Totalrevision der Kantonsverfassung kam es zu keiner Überraschung. Mehrere Rednerinnen und Redner sprachen sich für oder gegen die Revision aus. Am Schluss wurde sie durch die Stimmberechtigten deutlich angenommen.

Der Begriff Totalrevision ist insofern etwas trügerisch, als die Verfassung keinen grossen inhaltlichen Änderungen unterzogen wurde. Sie wurde nach den vielen Teilrevisionen vor allem sprachlich überarbeitet, übersichtlicher gemacht, präzisiert, es wurden Lücken geschlossen oder Dinge entfernt, die wegen des Bundesrechts nicht mehr nötig sind.

Die Kritikpunkte an der neuen Verfassung

Trotzdem wurden gewisse Punkte im Vorfeld und auch an der Landsgemeinde durch zwei Redner kritisiert. Zum Beispiel, dass die Regierung über grössere Beträge alleine entscheiden kann als bisher. Oder auch die neue Notrechtsregelung – ein Learning aus der Pandemie –, ein verkürzter Amtszwang, sowie das Stimmrecht für alle – also zum Beispiel auch für urteilsunfähige Menschen.

Ehrengäste an der Landsgemeinde 2024 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider war 2024 an der Landsgemeinde Appenzell zu Gast. Keystone/Gian Ehrenzeller Jedes Jahr sind Ehrengäste an der Landsgemeinde eingeladen. Dieses Jahr waren unter anderem Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, die Neuenburger Kantonsregierung, die norwegische Botschafterin in der Schweiz, Kjersti Rødsmoen, und FCSG-Präsident Matthias Hüppi dabei.

