Beim Sperren war die Schweiz schnell: Kurz nachdem der damalige ägyptische Präsident Hosni Mubarak im Arabischen Frühling 2011 seinen Rücktritt erklärt hatte, blockierte der Bundesrat seine Gelder und die seiner Entourage.

Seither, elf Jahre lang also, hat die Bundesanwaltschaft wegen Verdachts auf Geldwäscherei und Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen Organisation ermittelt. Einzelne Verfahren musste sie bereits einstellen, entsprechende Gelder freigeben.