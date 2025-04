Per E-Mail teilen

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung einen Richtungsentscheid zum Vertragswerk mit der EU gefällt.

Er spricht sich dafür aus, dass das Abkommen dem fakultativen Referendum unterstehen soll. Demnach würde das einfache Volksmehr an der Urne ausreichen.

Ab 14 Uhr informiert Aussenminister Ignazio Cassis vor den Medien in Bern. Die Medienkonferenz können Sie hier im Livestream verfolgen.

Im Bundesrat stand heute die nächste Runde im Polit-Poker um das Vertragspaket mit der EU an. Nämlich eine Frage, die zur eigentlichen Gretchenfrage in dem umstrittenen Dossier werden könnte: Muss dem Abkommen lediglich das Volk zustimmen oder auch die Kantone? Ein doppeltes Mehr von Volk und Ständen würde die Hürden für eine Annahme ungleich höher setzen.

Nun hat der Bundesrat entschieden: Das einfache Volksmehr soll für die Zustimmung zu den Verträgen mit der EU genügen. Abschliessend befindet das Parlament darüber, welches Referendum gelten soll. Über das Vertragswerk dürfte frühestens 2028 abgestimmt werden.

«Wichtige Weichenstellung im Bundesrat»

Vor den Bundeshausmedien in Bern äussert sich derzeit Aussenminister Ignazio Cassis zum Entscheid. Der Bundesrat habe eine wichtige Weichenstellung zur Weiterentwicklung des bilateralen Wegs mit der EU vorgenommen, erklärt Cassis. «Nach sorgfältiger Prüfung hat der Bundesrat entschieden, das Vertragspaket dem fakultativen Referendum zu unterstellen.» Die Regierung habe sich in den letzten Monaten vertieft mit dieser Frage befasst.

Das Vertragspaket will der Bundesrat dem Parlament in vier separaten, referendumsfähigen Bundesbeschlüssen vorlegen: einen für die Stabilisierung der bilateralen Beziehungen und drei für die Weiterentwicklung in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Strom und Gesundheit. «Diese Struktur stellt sicher, dass der verfassungsmässige Grundsatz der Einheit der Materie eingehalten wird», sagt Cassis.

Bundesrat stützt Entscheid auf Verfassung

Beim «Stabilisierungsteil» des Pakets sei die Frage, ob auch das Ständemehr nötig sei, in den letzten Monaten öffentlich wie auch in Fachkreisen intensiv diskutiert worden, so der Bundesrat.

Das fakultative Referendum ist verfassungsmässig die bestabgestützte Lösung.

Die Landesregierung habe die rechtliche wie auch die politische Tragweite des Entscheids umfassend beurteilt und sich mit Rechtsexperten, den Kantonen sowie den Aussenpolitischen Kommissionen der Räte ausgetauscht. «Auf dieser Grundlage ist der Bundesrat zum Schluss gekommen: Das fakultative Referendum ist verfassungsmässig die bestabgestützte Lösung.»

Diese Vorgehensweise entspreche der bisherigen Praxis bei den Bilateralen I und II, so Cassis weiter. Die Landesregierung sei der Ansicht, dass insbesondere das Schengen/Dublin-Abkommen eine weitergehende dynamische Rechtsübernahme als die heutigen Paketabkommen vorgesehen habe.