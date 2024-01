Die Gebäudeversicherung «Glarnersach» wird in Zusammenhang mit den Erdrutschen in Schwanden ein unabhängiges Gutachten in Auftrag geben. Damit sollen «allfällige Verantwortlichkeiten» geklärt werden.

Die Erdrutsche in Schwanden haben der «Glarnersach» versicherte Schäden von rund 28 Millionen Franken beschert, wie die Gebäudeversicherung am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Angesichts des grossen Schadensausmasses und der zahlreichen Geschädigten mache es Sinn, ein unabhängiges Gutachten zu erstellen.

Offen, wer Gutachten erstellt

Welche Fragen mit dem Gutachten genau geklärt werden sollen, werde erst noch ausgearbeitet, teilte die «Glarnersach» auf Anfrage von Keystone-SDA schriftlich mit. Ebenfalls sei noch offen, durch wen und ab wann das Gutachten erstellt werde.

Die Versicherung erklärte in ihrer Mitteilung, dass sie weder das Vorgehen noch die Ergebnisse der Arbeiten der Spezialisten und Fachpersonen infrage stelle. «Auch die Kritik von Betroffenen und Aussenstehenden spielten für den Entscheid zur Erstellung eines Gutachtens keine Rolle.»