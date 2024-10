Im September liessen Signale aus dem Wirtschaftsdepartement darauf schliessen, dass man das Stahlwerk in Gerlafingen SO und auch jenes in Emmenbrücke LU als nicht systemrelevant einstufe. Beide seien aber umweltrelevant, argumentierte Nationalrat Christian Imark (SVP/SO) in der Debatte.

Jährlich würden dort 1.5 Millionen Tonnen Stahlschrott wiederaufbereiten. Geschähe dieses Recycling im Ausland, würden die Rohstoffe nicht im Land bleiben und der CO₂-Ausstoss wäre höher. Schweizer Stahlwerke arbeiteten «grün».

Der Bundesrat – allen voran Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Umweltminister Albert Rösti – meinte jedoch, dass die Anwendung von Notrecht nicht angebracht sei.