Die Dimensionen sind gewaltig: zahlreiche Restaurants und Bars, zwei Hotels, ein Kongresszentrum, das grösste Ambulatorium der Schweiz und Büros für tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Kloten wurde am Donnerstag auf einer Fläche von 21 Fussballfeldern das Milliardenprojekt «Circle» eröffnet.

«The Circle» - die Baustelle Aushub 360'000 Kubikmeter Verbauter Beton 167'000 Tonnen Verbautes Eisen 22'000 Tonnen

Fünf Jahre lang wurde auf der grössten Baustelle der Schweiz gearbeitet. Entstanden ist in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Zürich ein Projekt der Superlative. Eine Milliarde Franken haben die Bauherrinnen Swiss Life AG und Flughafen Zürich AG investiert, nun können 6500 Menschen ihre Büros nutzen und die beiden Hotels ihre 500 Zimmer den Kundinnen und Kunden anbieten.

«The Circle» - die Zahlen Gesamtfläche 160'000 Quadratmeter Ladenfläche 25'000 Quadratmeter Bürofläche 70'000 Quadratmeter Kongresszentrum 2500 Gäste Konferenzsaal 1500 Gäste Büroflächen 6500 Arbeitsplätze Ambulatorium 1000 Patienten Hotels 500 Zimmer

Die Eröffnung kommt für die Verantwortlichen des Megaprojekts zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ursprünglich sollte die feierliche Zeremonie im September stattfinden, bauliche Verzögerungen und die Coronapandemie führten allerdings zu Verspätungen. Die Eröffnung jetzt in einer Zeit, in der Restaurants wenig Kunden haben, Bars geschlossen sind und vermehrt auch Hotels schliessen, hätte sich der Flughafen sicherlich anders gewünscht.

Mischnutzung als Erfolgsrezept

Patrick Schnorf, Leiter Retail bei Wüst Partner, sieht die Situation allerdings nicht dramatisch: «Natürlich gibt es Nutzungen wie die Verkaufsflächen, die durch die behördlichen Einschränkungen gefordert sind. Aber wir haben keinen zweiten Lockdown und das Projekt ist hervorragend positioniert mit den Mischnutzungen.» Der Mix aus verschiedenen Branchen – vom Gesundheitswesen über Büro, IT bis zur Gastronomie mit Erholungsraum und Parkmöglichkeiten – werde für die Nutzung sorgen. Weiter müsse das Projekt für 50 Jahre und nicht für die nächsten sechs Monate funktionieren.

Bild 1 / 8 Legende: Am Flughafen Zürich wird heute mit dem «Circle» praktisch ein neuer Stadtteil eröffnet. The Circle Bild 2 / 8 Legende: Machen gute Miene zum ungünstigen Eröffnungstermin: Andreas Schmid, Verwaltungsratspräsident Flughafen Zuerich AG, Stefan Feldmann, Projektleiter, und Rolf Dörig, Verwaltungsratspräsident Swiss Life. Keystone Bild 3 / 8 Legende: Erste Besucherinnen und Besucher flanierten am Eröffnungstag schon durch die Ladenpassage. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Noch sind nicht alle Hotels eröffnet.... The Circle Bild 5 / 8 Legende: ...und auch Bars und Gastronomiebetriebe sind erst zum Teil offen. The Circle Bild 6 / 8 Legende: Das Universitätsspital Zürich will in seinem Ambulatorium auch Fluggäste behandeln. The Circle Bild 7 / 8 Legende: Erholung finden sollen die rund 6500 Büro-Angestellten in einem Park mit eigener Bahn. The Circle Bild 8 / 8 Legende: Aktuell sind noch nicht alle Büroflächen im «Circle» vermietet. Einzelne Flächen stehen noch frei. The Circle

Auch kein Nachteil sei, dass die Frequenzen am Flughafen Zürich durch den mageren Flugbetrieb nicht gegeben seien. «Die Abhängigkeit vom Flughafen ist bei diesem Projekt sehr gering», sagt Schnorf weiter. «Die Verkaufs- und Gesundheitsflächen sowie die Hotellerie sind mit verschiedensten Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.» Der Flughafen sei eher als eine Art Bonus anzusehen.

Homeoffice als Hürde für die Zukunft?

Für Belebung sorgen sollen also die unterschiedlichsten Bereiche: die Kunden in den Geschäften, die Patientinnen im Ambulatorium des Universitätsspitals und vor allem auch die tausenden Mitarbeiter in den Büroflächen. Ob dies in Zeiten von Homeoffice dann auch der Fall sein wird, muss die Zukunft zeigen. Zudem könnte dem Projekt auch der hohe Leerstand von Büroflächen in der Flughafenregion zum Verhängnis werden, dieser beträgt aktuell 20 Prozent.

Immobilienexperte Beny Ruhstaller sagt: «In der ganzen Region Zürich Nord gibt es aktuell sehr viel Büroraum.» Und wegen Corona stehe vermutlich noch etwas mehr als normal zur Verfügung. Dies könnte lokal zu einem kleineren Konkurrenzkampf führen, glaubt er. Zugutekommt dem «Circle» allerdings, dass die Büros im Gegensatz zu vielen anderen Büroflächen in der Umgebung top modern sind und der Ort durch Läden und Erholungsflächen attraktiv ist.

Alles ist noch nicht offen

Die Chancen, dass das Konzept des «Circle» funktioniert, ist laut den Experten also gegeben. Heute erfolgt zumindest der Startschuss – ein Startschuss, dem allerdings noch nicht alle Restaurants, Bars und Geschäfte folgen. Neun Läden und vier Gastronomiebetriebe eröffnen heute, das Ambulatorium des Unispitals ist bereits offen. Und in den nächsten Wochen und Monaten folgen beispielsweise noch Hotels, Büros und Fitnesscenter.