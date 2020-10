In der ganzen Schweiz beginnt heute eine Protestwoche des Pflegepersonals, die am Samstag mit einer Aktion auf dem Bundesplatz in Bern enden wird.

Das Pflegepersonal fordert konkrete Massnahmen, um eine zweite Welle in der Pandemie bewältigen zu können. Dazu gehören verstärkter Schutz, eine Corona-Prämie – und grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich.

Massarotto schliesst sich dem Protest an. Sie fordert, dass die Arbeitsbedingungen nun nachhaltig verbessert werden. «Der Pflegeberuf muss für die Zukunft gestärkt und gut positioniert werden.» Jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür.