Auch die umliegenden Geschäfte in den Tourismusdestinationen spürten den Gästezuwachs. Eine Angestellte in einer Weinstube im Skiort Nendaz im Unterwallis sagt: «Wir sind müde. Wir haben ganz viele Leute gehabt. Es ist gut gelaufen.»

Auch der Geschäftsführer des lokalen Sportladens nebenan, Dany Vaquin, hatte alle Hände voll zu tun. «So viele Leute wie in diesem Jahr haben wir noch nie gehabt. Es ist gelaufen wie verrückt.» An den Festtagen und an den Wochenenden hätte man viel mehr Material herausgegeben als üblich.