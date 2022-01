In anderen Tourismusregionen liegen die Zahlen der Bergbahnen noch nicht vor. Im Wallis laufen derzeit die Auswertungen. Pierre Mathey, Geschäftsführer beim Verband der Walliser Bergbahnen, ist erfreut über den Start in die Wintersaison: «Die Reservationen waren laut unserer ersten Zwischenbilanz gut bis sehr gut.»



Die Hotellerie wiederum verzeichnet bereits wieder Umsätze in den Bergregionen, die mit der Zeit vor Corona vergleichbar sind, wie es beim Branchenverband heisst. «Die Zahlen sind ähnlich wie 2019, als es normal gelaufen ist», sagt Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie-Suisse. «Dies hat auch damit zu tun, dass ausländische Gäste wie Deutsche und Holländer wieder gekommen sind.»



Zudem habe die Schweiz von den strengen Corona-Regeln in Österreich profitiert, was dazu führte, dass ausländische Touristen auf die Schweiz auswichen. Für die Branche sind die Festtage entscheidend: Es ist jene Zeit, in welcher die Hotels höhere Preise verlangen können und die Festtage sind auch wichtig für das Geschäft der Bergbahnen.