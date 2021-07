Die Chefetagen der Schweizer Banken sind fest in Männerhand: In den meisten Finanzinstituten sind Frauen deutlich in der Minderheit, sowohl in den Geschäftsleitungen als auch in den Verwaltungsräten. Ausgerechnet im konservativen Kanton Schwyz jedoch wählte der Bankrat der Kantonalbank im vergangenen Herbst erstmals eine Frau zum CEO: Susanne Thellung wurde damit zur ersten Frau an der Spitze einer Kantonalbank.

Am 1. Februar 2021 trat sie ihr Amt an – und zieht nach einem halben Jahr eine erste Bilanz.

Susanne Thellung CEO Schwyzer Kantonalbank Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Susanne Thellung wurde im Oktober 2020 vom Bankrat der Schwyzer Kantonalbank zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Am 1. Februar 2021 trat sie ihr Amt an. Zuvor war sie von 2004 bis 2018 in verschiedenen Funktionen für die UBS Switzerland tätig, unter anderem als Regionaldirektorin für alle Kundensegmente in den sechs Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Zug. Danach leitete sie die Abteilung Business Management Firmenkunden und institutionelle Kunden bei der UBS Switzerland. Susanne Thellung ist 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines Sohnes. Sie lebt in Brunnen.

SRF News: Sie sind schweizweit die erste Frau an der Spitze einer Kantonalbank. Sind Sie es leid, darauf angesprochen zu werden?

Susanne Thellung: Nein, ich freue mich darüber. Denn es zeigt, dass es gesellschaftspolitisch nach wie vor von Relevanz ist. Entsprechend bin ich dankbar und empfinde es als Privileg, dass ich diese Rolle ausfüllen darf.

Sie sind Chefin der Schwyzer Kantonalbank, der Bank eines eher konservativen Kantons. Wie sind die Rückmeldungen, die Sie bislang erhalten haben?

Die Kundinnen und Kunden reagieren durchwegs positiv. Letzthin wurde ich an einem Kundenanlass sogar spontan umarmt, das ist mir zuvor noch nie passiert. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es eine Überraschung war für Schwyz, dass ausgerechnet die hiesige Kantonalbank die erste war, die eine Frau zur Geschäftsführerin wählte. Aber ich glaube, meine Wahl zeigt, dass die Gesellschaft bereit ist für Frauen in Führungspositionen. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sagen: «So lässig, du bist eine Frau».

Letzthin wurde ich an einem Kundenanlass sogar spontan umarmt, das ist mir noch nie passiert.

Sie haben es an die Spitze einer Kantonalbank geschafft – wie sorgen Sie nun dafür, dass auch andere Frauen in Kaderpositionen Karriere machen können?

Einerseits gibt mir meine jetzige Position die Möglichkeit, als Rollenvorbild zu wirken. Andererseits bin ich sehr aktiv dabei, Frauen darin zu unterstützen, um in Kaderpositionen zu kommen. Nicht nur intern bei der Schwyzer Kantonalbank – ich versuche auch, über mein Netzwerk als Steigbügel zu wirken. Ich möchte Frauen, die ich kenne, ins Gespräch bringen, wenn ich höre, dass in einer Firma eine Chefposition neu zu besetzen ist. Diesen Effort braucht es von Leuten, die wie ich die Möglichkeit dazu haben, um hier einen Schritt weiterzukommen.

Die meisten Leute erledigen ihre Bankgeschäfte mittlerweile übers Internet. Wie lange leistet sich Ihre Bank noch das heutige Netz von 23 Bankfilialen?

Ein Abbau von Filialen ist derzeit kein Thema. Ich bin ein grosser Fan von Filialen, sie sind die Orte, an denen unsere Kunden und wir uns begegnen. Klar, für einfache Bankangelegenheiten nutzen die meisten Leute die digitalen Kanäle. Wenn es jedoch um finanzielle Ziele geht, um Sicherheit und um Träume, ist es für die meisten wichtig, einen persönlichen Kontakt mit jemandem von der Bank zu haben. Ich gehe davon aus, dass diese hybride Nutzung der Bankdienstleistungen noch längere Zeit anhalten wird.

Legende: Filiale der Schwyzer Kantonalbank in Feusisberg: CEO Susanne Thellung will das heutige Netz mit 23 Filialen beibehalten. Keystone

Sie waren rund 15 Jahre für die Grossbank UBS tätig, jetzt leiten Sie eine Kantonalbank, die nicht nur den Kunden, sondern auch den Bürgerinnen verpflichtet ist. Wie spüren Sie das?

Ich spüre nur einen geringen kulturellen Unterschied. Ich habe für die UBS Schweiz gearbeitet, immer sehr regional, ich kenne den Markt – es fühlt sich hier eigentlich an wie ein grosses Heimkommen. Aber natürlich gibt es den Aspekt, dass wir einen Leistungsauftrag vom Kanton haben: Wir sind eine Bank, die versucht, dem Gewerbe und der übrigen Kundschaft Stabilität und Sicherheit zu bieten. Diesem Auftrag kommen wir nach.

Das Gespräch führte Karin Portmann.