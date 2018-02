SBB startet Praxistest mit rauchfreien Zonen in Bahnhöfen

An den sechs Bahnhöfen Basel SBB, Bellinzona, Chur, Neuenburg, Nyon und Zürich Stadelhofen werden ab heute rauchfreie Zonen getestet.

Damit wollen die SBB die Sicherheit und Sauberkeit in den Bahnhöfen verbessern.

Der mehrmonatige Praxistest dient als Grundlage für eine schweizweite Lösung.

Legende: Die Raucher-Regelung an den Bahnhöfen ist laut der SBB ein konstantes Thema bei den Kundenanfragen. Keystone

Immer mehr Pendler führen in der Hauptverkehrszeit zu grosser Menschendichte. Die SBB schreibt, das ergebe heikle Situationen mit Zigaretten in der Nähe von Kleidern, Haaren und Haut. «Ausserdem werden Zigarettenstummel oft nicht korrekt in den zur Verfügung stehenden Aschenbechern entsorgt, sondern landen im Gleisfeld oder auf den Perrons» schreibt die Bahn.

Auch andere europäische Länder kennen ein striktes oder teilweises Rauchverbot in Bahnhöfen. Eine solche Strategie verfolgt etwa Deutschland, Frankreich oder Italien. Die Erfahrungen sind positiv.

Wo genau sind die Nichtraucherzonen?