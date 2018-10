In der Schweiz lebt man am längsten

Mit 83,7 Jahren weist die Schweiz laut Eurostat die höchste Lebenserwartung in Europa auf. Nach Ländern unterteilt, rangieren gemäss den Eurostat-Zahlen von 2016 hinter der Schweiz Spanien (83,5), Italien (83,4 Jahre), Frankreich, Luxemburg und Zypern (je 82,7 Jahre). Die kürzeste Lebenserwartung haben Bulgaren, Letten und Litauer mit nur je 74,9 Jahren.

Regional liegt Spanien vorn

Nach Regionen aufgeschlüsselt leben die Menschen im Tessin mit 85 Jahren am längsten. Gefolgt von der Genferseeregion (84,2 Jahre), der Zentralschweiz (84,0) und Zürich (83,9). Schlusslicht ist der Espace Mittelland (83,1), also die Grossregion um die Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, Neuenburg und Jura.

Madrid liegt mit 85,2 Jahren noch knapp vor dem Tessin. Auf dem nächsten Rang folgen gleichauf zwei weitere spanische Regionen, La Rioja und Castilla y Leon, sowie das italienische Trentino. Dort beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt 84,3 Jahre.

Die Regionen mit der tiefsten Lebenserwartung in Europa liegen allesamt ganz im Osten der EU. So sterben Menschen in der bulgarischen Region Severozapaden im Schnitt 11,9 Jahre früher als jene in Madrid, nämlich schon mit 73,3 Jahren.