Der italienische Aussenminister Antonio Tajani sowie der Verteidigungsminister Guido Crosetto haben die Evakuierung mehrerer Schweizerinnen und Schweizer aus dem afrikanischen Kriegsland Sudan angekündigt.

Mit Unterstützung des italienischen Militärs werden rund 200 Zivilisten aus dem Land gebracht, darunter auch Schweizer, so Tajani gegenüber dem italienischen Sender Rai 3.

Zur genauen Anzahl der Schweizer Staatsangehörigen machte er keine Angaben.

Italien hat nach Aussagen von Verteidigungsminister Crosetto am Sonntag mit einer Aktion zur Evakuierung von Europäerinnen und Europäern – darunter auch mehrere Schweizer – aus dem Sudan begonnen. Zwei Transportflugzeuge des Typs C-130 starteten am Nachmittag vom ostafrikanischen Land Dschibuti aus in Richtung sudanesische Hauptstadt Khartum.

Legende: Ein C-130-Militärflugzeug. (Bild vom Luftwaffenstützpunkt Elefsina in Griechenland am 27. Februar 2022) REUTERS/Costas Baltas

Die Militärmaschinen seien um 13:55 Uhr Schweizer Zeit gestartet, sagte Crosetto in Rom. An Bord befanden sich demnach unter anderem Spezialeinheiten der italienischen Armee und der Carabinieri. Das Personal soll unter anderem die Sicherheit am Flughafen im umkämpften Khartum gewährleisten.

«Wir arbeiten daran, dass bis zum Ende des Tages alle Italiener, die ausreisen wollen, sicher evakuiert werden können», sagte Aussenminister Tajani zuvor dem italienischen Sender Rai 3. Die Führer der Kriegsparteien im Sudan hätten die entsprechenden Sicherheitsgarantien für die Zeit der Evakuierung abgegeben.

Armee kämpft gegen Paramilitärs – Unklarheit über Opferzahlen Box aufklappen Box zuklappen Vor rund einer Woche waren im Sudan Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt. Nun kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verloren seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen Leben, mehr als 3500 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl sei vermutlich allerdings weitaus höher.

Es gebe 140 italienische Staatsbürger, die evakuiert werden müssten, sagte Tajani. Treffpunkt sei die Botschaft, die voll einsatzbereit sei. Auch das Militär sei an den Rettungsmassnahmen beteiligt.

Schweizer Staatsangehörige werden evakuiert

Zur Anzahl evakuierter Schweizer sagte Roms Aussenminister nichts. Gemäss dem Schweizer Aussendepartement befinden sich rund 100 Schweizerinnen und Schweizer im Sudan.

Die Schweizer Behörden nahmen zur Evakuierung am Sonntag vorerst keine Stellung. Gegenüber SRF bestätigte das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstag aber, dass laufend entsprechende Szenarien und Massnahmen geprüft würden.