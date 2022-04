Im verdächtigen Paket in Aarau war ein Spielzeug

Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitagmorgen Teile der Aarauer Altstadt wegen einer verdächtigen Postsendung gesperrt.

Im Bereich der Pelzgasse wurden Geschäfte vorsorglich evakuiert.

Die Polizei hat gegenüber SRF mittlerweile Entwarnung gegeben, die Sperre wurde aufgehoben. Es habe sich beim verdächtigen Paket um ein Spielzeug gehandelt.

Am Morgen sei die Meldung über eine verdächtige Postsendung eingegangen, sagt Daniel Saridis, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage. Es handle sich um ein Paket. Im Einsatz stand auch der forensische Dienst der Kantonspolizei Zürich. Das verdächtige Päckchen war mit einem Roboter geborgen worden.

Warum das Paket an das Geschäft zugestellt und von wem es versandt worden war, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, heisst es am Abend in einer Mitteilung.