Unter dem Kürzel «PFAS» werden diverse per- und polyfluorierte Alkylverbindungen summiert. Weil sie unter anderem Wasser abweisen und Hitze widerstehen können, wurden sie vielfach industriell verwendet, etwa in Regenkleidern, Bratpfannen, Skiwachs oder eben Löschmitteln.

Weil sie so stabil und langlebig sind, sind sie kaum abbaubar und reichern sich in der Nahrungskette an – da steht der Mensch weit oben. So akkumulieren sich auch sehr tiefe PFAS-Belastungen zum Beispiel des Trinkwassers mit der Zeit im Körper. Auch über Fleisch oder Fisch aus belasteter Umgebung kann man es aufnehmen. Die Stoffgruppe gilt teils als krebserregend und steht im Verdacht, auch bei Parkinson und Alzheimer eine Rolle zu spielen.