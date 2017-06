Burkhalter-Nachfolge – das sind die Anforderungen

Aus 10vor10 vom 15.6.2017

Was muss ein neuer Bundesrat oder eine neue Bundesrätin mitbringen? Die FDP gab heute bekannt, dass es jemand aus der lateinischen Schweiz sein soll, also jemand aus der Westschweiz oder aus dem Tessin. Doch es braucht noch mehr um in der Regierung zu landen. «10vor10» zeichnet das Profil.