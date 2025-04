Weiter als die Schweiz ist die EU. Dort gilt seit 2022 der sogenannte Digital Services Act, um Menschen auch im digitalen Raum besser zu schützen. Konkret müssen grosse Online-Plattformen und Suchmaschinen fragwürdige Inhalte schneller löschen und die Gründe dafür transparent machen. Tun sie dies nicht, drohen ihnen Geldstrafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Gemäss den vom Bundesrat vor zwei Jahren verabschiedeten Eckwerten sind in der Schweiz mildere Regeln geplant als in der EU. Grosse Plattformen sollen in der Schweiz eine Kontaktstelle und eine Rechtsvertretung bezeichnen müssen. Aufrufe zu Hass und Gewalt sowie Darstellungen von Gewalt sollen Nutzer einfach melden können.

Wenn Inhalte gelöscht oder Konten gesperrt worden sind, sollen die Betroffenen bei der Plattform eine Überprüfung der Massnahme verlangen können. Zudem sollen die Plattform-Betreiber eine unabhängige Schweizer Schlichtungsstelle finanzieren müssen.