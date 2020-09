Ein grosser Vorteil einer Impfung ist, dass sie im Unterschied zu einer «Durchseuchung» gezielt durchgeführt werden kann. Eine Impfung kann Personen schützen, die aufgrund ihres Alter oder ihrer gesundheitlichen Verfassung ein erhöhtes Risiko dafür haben, schwer an COVID-19 zu erkranken oder zu sterben. Mit Hilfe eines sicheren und möglichst wirksamen Impfstoffs kann eine Herdenimmunität erreicht werden – und zwar in einem kontrollierten Tempo, so dass keine Überlastung des Gesundheitssystems droht – und ohne dass viele Menschen schwer erkranken oder gar sterben.

Dazu kommt ein weiterer Vorteil einer Impfung: Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen oft mit milden oder gar keinen Symptomen. Die aktuelle Studienlage deutet darauf hin, dass solche milden oder asymptotischen Verläufen nur eine schwache Immunreaktion hervorrufen könnten – und dass die nachfolgende Immunität auch schneller wieder verschwinden könnte. Bei einer Impfung kann durch die Dosierung des Impfstoffs eine robustere Immunreaktion ausgelöst werden, die – so die Hoffnung – auch eine länger andauernde Immunität nach sich zieht.