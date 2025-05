Fahrplanwechsel SBB baut Freizeitverbindungen aus

Die SBB will mit dem neuen Fahrplan ab Dezember das Angebot in der Nordwestschweiz stark ausbauen.

Ausserdem sollen die Freizeitverbindungen beispielsweise zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin gestärkt werden.

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringe in der Nordwestschweiz den grössten Angebotsausbau seit 20 Jahren, teilte das Unternehmen mit. So führt die SBB den S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal ein, zwischen Basel und Biel fährt dann jede halbe Stunde ein Zug und Basel wird direkt an Lausanne angebunden.

Legende: Der nächste Fahrplanwechsel bringt gemäss SBB in der Nordwestschweiz den grössten Angebotsausbau seit 20 Jahren. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

Für die Freizeitaktivitäten gibt es jede Stunde einen Zug zwischen der Deutschschweiz und Chiasso und auch am Wochenende jede halbe Stunde zwischen Graubünden und Zürich. International werden zwei zusätzliche Züge zwischen Zürich und dem Hauptbahnhof Milano Centrale eingeführt und es verkehren umsteigefrei erstmals Züge von Brig nach Deutschland. Von April bis Oktober können die Reisenden von Donnerstag bis Montag direkt von Lausanne bis Marseille und zurück fahren.