Auch in der letzten Juli-Woche hält der Ferienverkehr in Richtung Tessin und Italien an.

Die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal stauten sich am Freitagmittag auf einer Länge von zwölf Kilometern. Gegen Abend nahm der Verkehr ab.

Auch in der Gegenrichtung ist Geduld gefragt. Gegen Abend nahm der Verkehr vor dem Südportal sogar ein wenig zu.

Zwischen Erstfeld und Göschenen brauchen Reisende Richtung Süden am Freitagabend über eine Stunde länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) schreibt.

Auch in der Gegenrichtung war Geduld gefragt: Am Mittag staute sich der Rückreiseverkehr zwischen Quinto TI und Airolo TI auf fünf Kilometern. In Fahrtrichtung Norden betrug der Zeitverlust damit 50 Minuten.

Vor dem Südportal nahm die Staulänge gegen Abend noch etwas zu und erreichte um 17.30 Uhr eine Länge von sechs Kilometern. Die Wartezeit betrug damit bis zu einer Stunde.