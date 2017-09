Grosses Kompliment für das grüne Begehren im Nationalrat, doch die Bedenken überwiegen. Ein Entscheid steht noch aus.

Keine Produkte industrieller Massenproduktion auf dem Schweizer Markt lautet die Forderung der Initianten. Der Bund soll die hohen Schweizer Lebensmittelstandards schützen. Gefordert werden ökologische und soziale Standards für Importprodukte. Zudem soll die Verschwendung von Lebensmitteln reduziert werden. Die Regierung sieht, dass Handlungsbedarf besteht, aber die Initiative sei nicht vereinbar mit der nationalen und internationalen Handelspolitik. Zudem warnt der Bundesrat vor einem aufwendigen Kontrollsystem.

Louis Schelbert (Grüne/LU) erklärt, dass diese Initiative keine Produkte ausschliessen will, sondern am Zoll qualitativ hochwertige Produkte bevorzugen soll.

Matthias Aebischer: Weniger Auflagen für Import ist inkonsequent 1:07 min, vom 26.9.2017

Der «überwiegende Teil» der Initiative sei bereits erfüllt, sagt die Regierung in Bezug auf die Produkte der Inlandproduktion. Zudem garantiere das Tierschutzgesetz das Tierwohl. Die Deklarationspflicht im Lebensmittelgesetz sorge für die nötige Transparenz. Zudem appellieren die Gegner an die Mündigkeit und Selbstverantwortung der Konsumenten, wie Leo Müller (CVP LU) betont. Zudem sind sich die Gegner einig, dass die höheren Anforderungen sich in den Preisen bemerkbar machen. Dies würde für wirtschaftlich schwächere Menschen zum Problem und führe zu mehr Einkaufstourismus.

Die Unterstützer der Initiative: EVP, Schweizer Tierschutz, Konsumenten Vereinigung Schweiz, Kleinbauervereinigung, Swissaid und KAGFreiland gehören zu den Befürwortern der Initiative. Innerhalb von zwei Jahren ist es das dritte eingereichte Volksbegehren zu Ernährung und Landwirtschaft.

Es sei eine Konsumentenschutzinitaitve, die im Volk generell hohe Zustimmung habe, stellte Hansjörg Walter (SVP/TG) fest.

Matthias Aebischer (SP/BE) betonte zugunsten der Initiative, man könne nicht einheimischen Bauern strenge Regeln auferlegen und dann Produkte importieren, welche unter unfairen Bedingungen produziert wurden.

Olivier Feller FDP/VD: «Auch die weniger reichen Leute sollten... 0:53 min, vom 26.9.2017

Kein Gegenvorschlag: Die nationalrätliche Kommission hat die Initiative mit 16 gegen 2 Stimmen bei 7 Enthaltungen zur Ablehnung empfohlen. Die Ziele der Initiative seien durchaus unterstützungwürdig, aber sie habe zwei Nachteile: Sie stehe im Widerspruch zum internationalen Handelsrecht und sei kaum praktikabel, da die Kontrolle der Herstellungsbedingungen für Importprodukte sehr aufwendig wäre. Auch ein Gegenentwurf, welcher die zwei Schwachpunkte vermeiden möchte, würde noch immer Konfliktpotential mit dem internationalen Handelsrecht bergen.