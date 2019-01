Am 11. Januar 1999 tötet Ded Gecaj im Realschulhaus Engelwies im Kanton St. Gallen den Lehrer Paul Spirig mit mehreren Schüssen. Der damals 36-jährige Pädagoge unterrichtete die Tochter des Kosovaren. Sie hatte dem Lehrer vor der Bluttat anvertraut, von ihrem Vater mutmasslich sexuell missbraucht worden zu sein.

Nach der Bluttat flüchtet Gecaj in den Kosovo. Im Februar des folgenden Jahres wird er dort festgenommen und von einem Gericht des Balkanstaates wegen Totschlages zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Gecaj selbst wird nach der Hälfte der Strafe aus der Haft entlassen.

Mitte August 2007 wird Ded Gecaj erneut verhaftet und nach langen Hin- und Her an die Schweiz ausgeliefert. Im November 2010 nimmt sich Ded Gecaj in Untersuchungshaft das Leben.