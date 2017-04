Fall Walker sorgt für Diskussionsstoff

Aus Schweiz aktuell vom 27.10.2015

Seit knapp zwei Wochen läuft in Altdorf der Prozess gegen den Erstfelder Barbetreiber Ignaz Walker. Er soll auf einen Gast geschossen und den versuchten Mord an seiner Ex-Frau in Auftrag gegeben haben. Der Fall sorgt für viel Gesprächsstoff. Denn das Bundesgericht hat ein erstes Urteil wegen Verfahrensfehlern aufgehoben.«Schweiz aktuell» hat in Altdorf und Erstfeld nachgefragt, was die Urner von diesem undurchsichtigen Kriminalfall halten.