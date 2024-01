Fatou Camara leidet bis heute unter den Folgen der Folterungen: «Sehen Sie meine Hand?», sagt die Gambierin. «Bis heute kann ich nichts Schweres halten.»

Camara hat sich jahrelang für ein demokratisches Gambia eingesetzt. Sie wagte sich auch 2016 noch an Demonstrationen, als schon mancher im autokratisch regierten Land politisch verstummt war. Dafür wurde sie vom Regime verhaftet und gefoltert.

Er werde eine Milliarde Jahre regieren, wenn es Gott gefalle, sagte Yahya Jammeh einst. Schlussendlich wurden es über 20 Jahre, in denen der Autokrat Gambia mit eiserner Hand führte. An seiner Seite über viele Jahre: Ousman Sonko, als Innenminister verantwortlich für Polizei und Gefängnisse. Als 2017 der Druck zu gross wurde, setzte sich Jammeh ins Exil nach Äquatorialguinea ab.

Drei Bundesstrafrichter werden in Bellinzona in den kommenden Wochen zu entscheiden haben, ob der frühere Innenminister Ousman Sonko für die Folterungen und andere Verbrechen während der Diktatur mitverantwortlich ist.

In diesem Prozess ist Fatou Camara eine von zehn Privatklägerinnen und -klägern. Sie wird dafür von Gambia nach Bellinzona reisen und vor dem Gericht aussagen. Doch die Reise ist für die ältere Frau und die anderen Privatkläger nicht nur logistisch anspruchsvoll, sondern auch finanziell.