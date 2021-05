Falsches Mittel in der Packung

In Zusammenarbeit mit dem Heilmittelinstitut Swissmedic ruft der Pharmakonzern Pfizer eine Charge der Antibaby-Pille «Minesse» zurück.

In der Charge der Packungen für drei Monate kann sich ein spanisches Verhütungsmittel befinden.

Pfizer ruft die Charge «DP2822» mit Ablaufdatum im März 2023 zurück, wie es in einem Swissmedic-Communiqué heisst. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich in den Packungen «Minesse 3x28 Tabletten» das in der Schweiz nicht zugelassene Verhütungsmittel «Loette» mit spanischer Beschriftung befindet.

Die betroffenen Packungen können in Arztpraxen und Apotheken zurückgegeben werden. Sie werden kostenlos ersetzt.